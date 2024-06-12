مصرع أكثر من 80 شخصاً في حادث قارب بنهر "كوا" غرب الكونغو الديمقراطية

وتفصيلاً، تتكرر حوادث القوارب المميتة في مياه الكونغو حيث يتم تحميل السفن بما يتجاوز طاقتها بشكل متكرر. ولدى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا قليل من الطرق المرصوفة عبر أراضيها الشاسعة وغاباتها، ولذلك ينتشر السفر عبر الأنهار.