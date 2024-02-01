"الأونروا" ستضطر إلى وقف عملها في غزة بنهاية فبراير

وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، قد أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).