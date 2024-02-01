"الأونروا" ستضطر إلى وقف عملها في غزة بنهاية فبراير

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم (الأربعاء)، من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حيث الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل مع حلول نهاية فبراير (شباط) الجاري.
وأوضحت مديرة التواصل بـ"الأونروا" جولييت توما، أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية فبراير، إذا استمر تعليق التمويل، وفقاً لـ"رويترز".
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، قد أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).