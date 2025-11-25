القبض على خلية تابعة لداعش خططت لهجمات في الساحل السوري

وأوضح الأحمد أن العملية جرت بعد رصد ومتابعة دقيقة، ونفّذتها وحدات خاصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى أنه خلال تنفيذها، وقع اشتباك مسلح مع أفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة، ما أدى إلى القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام.