القبض على خلية تابعة لداعش خططت لهجمات في الساحل السوري

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الإثنين، القبض على أفراد خلية "خطيرة" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية محكمة في ريف اللاذقية الشمالي.
وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عبر بيان نشرته الوزارة على "فيسبوك"، أن العملية نُفذت في منطقة البدروسية، وأسفرت عن القبض على خلية تُعد من أخطر الخلايا المرتبطة بالتنظيم الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في الساحل السوري.
وأوضح الأحمد أن العملية جرت بعد رصد ومتابعة دقيقة، ونفّذتها وحدات خاصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى أنه خلال تنفيذها، وقع اشتباك مسلح مع أفراد الخلية الذين حاولوا المقاومة، ما أدى إلى القبض على جميع عناصرها، وتحييد اثنين منهم بعد رفضهما الاستسلام.
كما أسفرت العملية عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة، فيما أُصيب أحد عناصر الاستخبارات بجروح بالغة.
واختتم الأحمد بتأكيد أن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية عازمة على التصدي لأي محاولات تهدد أمن المواطنين واستقرارهم، وأن أي دعم للعصابات الإرهابية سيُواجه بالقوة والحسم.