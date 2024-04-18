عبر عدة رسائل.. إيران أكدت لأميركا عدم سعيها لتوسيع التوترات في الشرق الأوسط

وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنّها تحتفظ "بالحق في حماية نفسها" في مواجهة إيران، في أعقاب الهجوم الذي نفذته إيران ليل السبت الأحد على أراضيها بطائرات مسيّرة وصواريخ، ردا على تدمير إسرائيل قنصليتها في دمشق.