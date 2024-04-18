عبر عدة رسائل.. إيران أكدت لأميركا عدم سعيها لتوسيع التوترات في الشرق الأوسط

أفاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بأنّ إيران بعثت رسائل عدّة إلى الولايات المتحدة للتأكيد أنّها لا تسعى إلى توسيع التوترات في الشرق الأوسط مع إسرائيل، بحسب ما أفادت وزارته، اليوم (الخميس).
وقال "عبداللهيان" لدى وصوله ليل الأربعاء الخميس إلى نيويورك لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ما يمكن أن يزيد التوترات في المنطقة هو سلوك النظام الصهيوني"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأوضح أنه "تمّ بعث رسائل قبل العملية وبعدها إلى الولايات المتحدة، خصوصاً عبر السفارة السويسرية في طهران التي تمثّل المصالح الأميركية في إيران في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وأضاف أن الهدف هو "التوصّل إلى فهم صحيح لتصرّفات إيران.
وكانت إسرائيل قد أعلنت أمس أنّها تحتفظ "بالحق في حماية نفسها" في مواجهة إيران، في أعقاب الهجوم الذي نفذته إيران ليل السبت الأحد على أراضيها بطائرات مسيّرة وصواريخ، ردا على تدمير إسرائيل قنصليتها في دمشق.