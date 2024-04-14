ضمن تدريبات مخطط لها.. فرقاطة روسية مزوّدة بصواريخ "كينجال" تدخل البحر المتوسط

فيما وصفته بأنه إجراءٌ يأتي ضمن تدريباتٍ مخططٍ لها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية مزوّدة بصواريخ "كينجال" فرط صوتية دخلت البحر المتوسط عبر قناة السويس.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" ستواصل أداء المهام الموكلة إليها بموجب خطة استكشافية دون الكشف عن أي تفاصيل.
ووفق "سكاي نيوز عربية" كانت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، قد أفادت في وقتٍ سابقٍ، بأن الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة للأسطول، غادرت ميناء مصوع في إريتريا بعد زيارة له خلال رحلتها البحرية الطويلة.
وأوضح بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.