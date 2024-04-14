ضمن تدريبات مخطط لها.. فرقاطة روسية مزوّدة بصواريخ "كينجال" تدخل البحر المتوسط

وأوضح بيان القيادة، أن الفرقاطة وصلت إلى ميناء مصوع في نهاية شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لسفينة روسية إلى إريتريا في تاريخ روسيا الحديث.