أولى الولايات السبع المتأرجحة تعلنها.. جورجيا: نتائج التصويت الليلة

ومن بين الولايات الست التي فاز بها بايدن كانت هناك ثلاث ولايات فاز بها بهامش ضيق في التصويت الشعبي، هي "أريزونا (11صوتًا في المجمع)، وجورجيا (16صوتًا) وويسكونسن (10 أصوات)"، لكن هذه الأصوات كانت كافية لمنحه أصوات المندوبين في المجمع التي رجَّحت كفته على ترامب.