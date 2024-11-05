أولى الولايات السبع المتأرجحة تعلنها.. جورجيا: نتائج التصويت الليلة

قال براد رافنسبرغر، سكرتير ولاية جورجيا، إن ساعة واحدة فقط بعد إغلاق مراكز الاقتراع كافية ليتم إحصاء وتسجيل الأصوات، وخصوصًا أن أربعة ملايين صوت تم الإدلاء بها مبكرًا، وأن بطاقات التصويت بالبريد تم استلامها بالفعل، بحسب موقع قناة "الحرة".
وتوقَّع أنه بحلول الساعة الثامنة سيكون 99% من تلك الأصوات قد تم احتسابها، وأن بطاقات الاقتراع التي أُدلي بها يوم الثلاثاء ستكون قد عُدَّت وسُجِّلت قبل "انتهاء الليلة".
من جهته، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عن وجود تهديدات كاذبة بوجود قنابل، استهدفت مواقع اقتراع في جورجيا وولايات أمريكية أخرى أمس الثلاثاء.
وتُعتبر ولاية جورجيا من الولايات السبع المتأرجحة في سباق الرئاسة، التي يسعى المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، بقوة للفوز بها؛ ما يجعلها هدفًا للتدخل الأجنبي في الانتخابات.
والولايات المتأرجحة السبع هي (أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن).
وفي 2020 حصد بايدن أصوات ست ولايات متأرجحة (نجح ترامب في السابعة، وهي نورث كارولاينا).
ومن بين الولايات الست التي فاز بها بايدن كانت هناك ثلاث ولايات فاز بها بهامش ضيق في التصويت الشعبي، هي "أريزونا (11صوتًا في المجمع)، وجورجيا (16صوتًا) وويسكونسن (10 أصوات)"، لكن هذه الأصوات كانت كافية لمنحه أصوات المندوبين في المجمع التي رجَّحت كفته على ترامب.