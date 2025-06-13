العراق يتقدّم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد اتهامات باستخدام أجوائه للهجوم على إيران

أعلن العراق، يوم الجمعة، عن تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، على خلفية اتهامها باستخدام الأجواء العراقية في تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية. واعتبرت بغداد هذه الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، في تصعيد دبلوماسي يُعكس توترًا إقليميًا متزايدًا.
ودانت وزارة الخارجية العراقية في بيان رسمي ما وصفته بـ"قيام الكيان الإسرائيلي بخرق الأجواء العراقية واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد سيادة العراق وتقوّض الأمن الإقليمي. وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بـ"استخدام صلاحياته القانونية والأخلاقية لردع الكيان الإسرائيلي ومنعه من تكرار مثل هذه الانتهاكات".
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر أمنية عراقية قولها إن ثلاثة صواريخ سقطت منذ فجر اليوم على الأراضي العراقية، أحدها في محافظة ديالى (وسط البلاد) لكنه لم ينفجر، بينما سقط الآخران في محافظة ذي قار (جنوبًا)، وتسببا في إحداث حفرة بعمق أربعة أمتار.
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا لافتًا بين إيران وإسرائيل، في أعقاب سلسلة من الهجمات الجوية وردود الفعل العسكرية، وسط تحذيرات أممية ودولية من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة شاملة في الشرق الأوسط.