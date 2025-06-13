العراق يتقدّم بشكوى رسمية لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد اتهامات باستخدام أجوائه للهجوم على إيران

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة سكاي نيوز عربية عن مصادر أمنية عراقية قولها إن ثلاثة صواريخ سقطت منذ فجر اليوم على الأراضي العراقية، أحدها في محافظة ديالى (وسط البلاد) لكنه لم ينفجر، بينما سقط الآخران في محافظة ذي قار (جنوبًا)، وتسببا في إحداث حفرة بعمق أربعة أمتار.