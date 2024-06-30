الشرطة الموريتانية تفضُّ احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات الرئاسية

خرج مناصرو مرشح الانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الداه عبيدي، اليوم الأحد، في مظاهرات، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت فوز الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني بولاية ثانية من الدور الأول.