"متطرف ويُحابي الأثرياء".. بايدن يسارع بالهجوم على "نائب ترامب" فور ترشُّحه

وقال بايدن في تغريدة على "إكس": "جي دي فانس يتحدث كثيرًا عن دعم العمال، لكنه وترامب يريدان زيادة الضرائب على أُسر الطبقة المتوسطة، بينما يعززان المزيد من التخفيضات الضريبية للأغنياء. حسنًا، لا أنوي السماح لهم بذلك. وإذا كنتم معي فادعموني".