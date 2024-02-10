"شكري": مصر تُواصل اتصالاتها لوضع إطار لهدنة في غزة

وأوضح أن أي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية في غزة؛ ستكون لها عواقب وخيمة، والأمر لا يحتمل مزيدًا من الضحايا المدنيين، ومزيدًا من التدمير؛ وفقًا لبيان لوزارة الخارجية المصرية؛ مجددًا رفض مصر لأي تصفية للقضية الفلسطينية.