مصر.. وفد أممي يبحث استعداد المرافق الصحية في العريش لإجلاء المصابين الفلسطينيين

زار وفد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (الأحد) مدينة العريش في شمال مصر؛ لبحث التعاون مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر المصري، لمعرفة مدى استعداد المرافق الصحية لاحتمال الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين الفلسطينيين.
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر نعيمة القصير: "نؤكد التزامنا في منظمة الصحة العالمية بمساندة وزارة الصحة والسكان في جهودها لحماية الصحة والاستجابة لأزمة غزة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وناشدت بالوقف الفوري لإطلاق النيران والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية لغزة لتجنب خسارة المزيد من الأرواح.