مصر.. وفد أممي يبحث استعداد المرافق الصحية في العريش لإجلاء المصابين الفلسطينيين

زار وفد من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم (الأحد) مدينة العريش في شمال مصر؛ لبحث التعاون مع وزارة الصحة، والهلال الأحمر المصري، لمعرفة مدى استعداد المرافق الصحية لاحتمال الإجلاء الطبي للمرضى والمصابين الفلسطينيين.