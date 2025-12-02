الأمين العام للأمم المتحدة: صراع غزة الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الصراع في غزة يُعدُّ الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود، مبينًا أن أكثر من 260 من العاملين في وسائل الإعلام قتلوا هناك منذ الهجمات المروعة في 7 أكتوبر الماضي.