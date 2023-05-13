تجاوزت الخطوط الحمراء.. "أبو ردينة": أمريكا مسؤولة بصمتها عن جرائم إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، التي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، واصابة آخرين، مؤكداً أن ما يتعرّض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي.
وحمّل "أبو ردينة" حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي ستكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.
وقال، إن الادارة الأمريكية تتحمّل مسؤولية تدهور الأوضاع، من جرّاء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدّساته، وسيبقى صامداً ثابتاً على أرضه مهما كانت الضغوط.