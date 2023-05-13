تجاوزت الخطوط الحمراء.. "أبو ردينة": أمريكا مسؤولة بصمتها عن جرائم إسرائيل

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، التي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس، صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، واصابة آخرين، مؤكداً أن ما يتعرّض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عدوان متواصل لليوم الخامس مع التوالي.