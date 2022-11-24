قوات الأمن في إيران تستخدم الهليكوبتر ضد المحتجين

وتجددت الاحتجاجات في مدينة "جوانرود" في محافظة كرمانشاه (غرب إيران)، وأصيب عدد من الأشخاص، وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، أن عددًا ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب والفوضى" اعتُقلوا من "الحرس الثوري" وقوى الأمن الداخلي في مدن "مهاباد" و"بوكان" و"بيرانشهر" في محافظتي كردستان وأذربيجان غرب البلاد.