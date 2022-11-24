قوات الأمن في إيران تستخدم الهليكوبتر ضد المحتجين

تواصلت الاحتجاجات في إيران، في شهرها الثالث منذ مقتل الشابة "مهسا أميني"، وسط اعتقالات متصاعدة طالت مشاهير، إلى جانب استخدام السلطات الإيرانية أساليب أكثر حدة في قمع المتظاهرين آخرها الهليكوبتر والمركبات العسكرية في أماكن الاحتجاج.
وتجددت الاحتجاجات في مدينة "جوانرود" في محافظة كرمانشاه (غرب إيران)، وأصيب عدد من الأشخاص، وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، أن عددًا ممن وصفتهم بـ"مثيري الشغب والفوضى" اعتُقلوا من "الحرس الثوري" وقوى الأمن الداخلي في مدن "مهاباد" و"بوكان" و"بيرانشهر" في محافظتي كردستان وأذربيجان غرب البلاد.
وأغلق متظاهرون بعض الشوارع، وأضرموا النيران بحاويات للقمامة وإطارات السيارات؛ في محاولة لصد قمع الأمن للاحتجاجات.
وكان لافتًا، ما أفاد به ناشطون ومنظمات حقوقية، من استخدام السلطات الإيرانية طائرات هليكوبتر ومركبات عسكرية لاقتحام بؤر التظاهرات.
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية: أظهرت مقاطع فيديو طائرات هليكوبتر ومركبات عسكرية تتدفق على مدينة مهاباد، التي تقطنها أغلبية كردية، بعد سيطرة المحتجين على معظم مرافقها، بعد احتجاجات اندلعت إثر تشييع القتلى في الاشتباكات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب منظمة "هنغاو" الكردية لحقوق الإنسان؛ فإن طائرات هليكوبتر عسكرية نقلت أعضاء من "الحرس الثوري" لقمع الاحتجاجات في مهاباد الكردية؛ بحسب ما ذكرته لوكالة "رويترز".
وأظهرت مقاطع مصورة أخرى -تداولها ناشطون- قافلة من آليات عسكرية تحمل قوات مدججة بالسلاح، في مدينة مهاباد.