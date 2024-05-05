"تهدئة 40 يوماً مقابل الإفراج عن 33 محتجزاً" .. تفاصيل اتفاق هدنة غزة

وأضافت أن المرحلة الأولى تشمل إطلاق "حماس" سراح ثلاثة مختطفين إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، وبعد ذلك ستطلق سراح ثلاثة مختطفين إضافيين كل ثلاثة أيام، بدءًا بجميع النساء حتى اليوم الثالث والثلاثين، وفي المقابل ستطلق إسرائيل العدد المقابل المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بحسب القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.