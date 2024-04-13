الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مستوطن اختفت آثاره في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، العثور على المستوطن الشاب بنيامين أشمير، البالغ من العمر 14، "مقتولًا" قرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب قناة "العربية"؛ فُقِد أثر "أشمير"، أمس الجمعة، بعد خروجه من المستوطنة العشوائية التي يعيش فيها لرعي أغنامه بالقرب من رام الله.
وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق اليوم، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية "دوما" في محافظة نابلس؛ وذلك بعد يوم من هجوم مماثل تعرضت له بلدة المغير بمحافظة رام الله.
كما أوضحوا أن عشرات المستوطنين شاركوا في الهجوم، وأطلقوا الرصاص بشكل عشوائي وأحرقوا عددًا من منازل الفلسطينيين.
من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي منع طواقمه من الوصول إلى البلدة للتعامل مع حالة مرضية هناك.
وشهدت بلدة المغير بدورها أمس هجومًا مماثلًا للمستوطنين، قُتل خلاله فلسطيني وأصيب 25، بحسب وزارة الصحة.
كما أغلق مستوطنون صباح اليوم تحت حماية الجيش الإسرائيلي مداخل بلدات سلواد وترمسعيا وسنجل في رام الله وهاجموا المركبات المارة.