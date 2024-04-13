الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة مستوطن اختفت آثاره في الضفة الغربية

وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق اليوم، أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرية "دوما" في محافظة نابلس؛ وذلك بعد يوم من هجوم مماثل تعرضت له بلدة المغير بمحافظة رام الله.