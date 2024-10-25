التنديد الدولي يذهب سُدى.. إسرائيل تطلق النار مجدداً على جنود "اليونيفيل" بلبنان

وأكدت أن الجيش الإسرائيلي كان طلب من اليونيفيل بشكل متكرر إخلاء مواقعها على طول الخط الأزرق، وقام عمداً بإتلاف الكاميرات والإضاءة ومعدات الاتصالات في بعض هذه المواقع، إلا أنها شددت على أنه رغم الضغوط التي تمارس على البعثة والدول المساهمة بقوات حفظة السلام فإنهم لا يزالون في مواقعهم يؤدون مهامهم، وفق ما نقلت "العربية".