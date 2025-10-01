الصين تؤكد دعمها للجهود الرامية إلى خفض التوترات بالشرق الأوسط

أعلنت الصين عن ترحيبها ودعمها لكافة الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون خلال مؤتمر صحفي، تعليقًا على خطة اقترحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة: "إن الصين ترحب وتدعم كافة الجهود الرامية إلى تخفيف التوترات بين فلسطين وإسرائيل".
وأضاف أن الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التنفيذ الجاد لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحقيق وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة على الفور، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وتخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تؤيد مبدأ حكم الفلسطينيين لفلسطين، وتدعم تطبيق حل الدولتين، وهي مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود حثيثة من أجل إيجاد تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.