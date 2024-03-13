السودانيون يتحدثون بمرارة عن واقعهم اليومي.. نيران المعارك وخطر المجاعة

ويقول عثمان إدريس الذي يسكن حي الأزهري جنوب الخرطوم لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف: "أصلًا منذ أشهر نحن أقرب للصوم. نتناول وجبة واحدة ونادرًا ما نصنعها في البيت. نحصل عليها من مطبخ الحي في المسجد، لكن للأسف توقّف المطبخ منذ أسبوعين؛ لانقطاع المال عن القائمين عليه".