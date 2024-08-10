3 صواريخ مباشرة أثناء صلاتهم للفجر.. 100 شهيد في مجزرة إسرائيلية جديدة بغزة

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًّا وجوًّا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.