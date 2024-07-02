بالصواريخ المجنحة.. الحوثيون يقصفون "هدفًا حيويًّا" في حيفا بإسرائيل

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، إن الجماعة المتحالفة مع إيران نفذت "بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عملية عسكرية مشتركة، استهدفت هدفًا حيويًّا في حيفا بعدد من الصواريخ المجنحة. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".