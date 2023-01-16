مدن حوّلتها روسيا إلى رماد.. دينبرو وحلب وغروزني

قال تشارلز ليستر، خبير الشؤون السورية في معهد الشرق الأوسط، في تغريدة مرفقة بصور للمبنى الذي قصفته روسيا في دينبرو التي تعرّضت للقصف، حلب في سوريا 2015، ودينبرو في أوكرانيا اليوم، والشيء الوحيد الذي يربط بين الاثنين هو روسيا في عهد بوتين".