إيران تتعهد بعدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأعلى من 60%

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم (السبت)، "التزام بلاده بعدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأعلى من 60%".
وذكر "إسلامي" خلال مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في طهران، أن "العلاقات المشتركة بين طهران والوكالة يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة"، وفقاً لـ"رويترز".
وبين أن مسألة مراقبة أداء القطاع النووي في إيران وحالته وقدرته هي أهم هدف على جدول أعمال الوكالة.
وقال "إسلامي": "لم تف الأطراف بالتزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ولذلك قررت إيران تقليص التزاماتها".