إيران تتعهد بعدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأعلى من 60%

وذكر "إسلامي" خلال مؤتمر صحفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في طهران، أن "العلاقات المشتركة بين طهران والوكالة يجب أن تؤدي إلى بناء الثقة"، وفقاً لـ"رويترز".