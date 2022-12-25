وزير الخارجية الأمريكي يحذّر من خطر قرار "طالبان" منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

وكتب بلينكن على "تويتر": "يساورني قلق عميق من أن حظر طالبان، مشاركة المرأة في توزيع المساعدات الإنسانية في أفغانستان سيقوّض المساعدة المهمة والمنقذة لحياة ملايين الأشخاص، تلعب النساء دوراً محورياً في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، قد تكون لهذا القرار عواقب وخيمة من أجل الشعب الأفغاني".