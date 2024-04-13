قتلى وجرحى بحادث طعن داخل مركز "ويستفيلد بونداي جانكشن" في سيدني

جرى إخلاء مركز تسوق في شرق سيدني بأستراليا، اليوم السبت، وسط تقارير عن عمليات طعن متعدّدة، وربما عدد من الوفيات.
وقالت شرطة نيو ساوث ويلز: إنّه تمّ استدعاء خدمات الطوارئ إلى مركز ويستفيلد بونداي جانكشن قبل الساعة الرابعة مساء مباشرة، بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن.
وأضافت الشرطة في بيان: "بدأ حادث خطير بعد إطلاق النار على رجل في بوندي جنكشن"، مشيرة إلى أن العملية جارية حاليًّا مع إجلاء المتسوّقين.
من جهته قال متحدث باسم إسعاف نيو ساوث ويلز: إن هناك اثنين من الجناة المزعومين. وأضاف: أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنهم يطاردون الآخر.