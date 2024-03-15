الجامعة العربية تطالب بحماية الأسرة الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي

وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يوافق 16 مارس من كل عام، أن أي مفهوم لا يحترم الفطرة الإنسانية والقيم الدينية والأعراف المجتمعية الأصيلة هو أمر غير مقبول ويتنافى مع العقل والفطرة والمنطق والحكمة.