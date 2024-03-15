الجامعة العربية تطالب بحماية الأسرة الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي

شددت جامعة الدول العربية على ضرورة حماية الأسرة الفلسطينية من العدوان الإسرائيلي، وكفالة حقوق الإنسان الأساسية لكل مواطن فلسطيني.
وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يوافق 16 مارس من كل عام، أن أي مفهوم لا يحترم الفطرة الإنسانية والقيم الدينية والأعراف المجتمعية الأصيلة هو أمر غير مقبول ويتنافى مع العقل والفطرة والمنطق والحكمة.
وحذرت من مخاطر الترويج لمفاهيم تجانب الصواب على السلم المجتمعي وعلى الأمن القومي.
من جهتها، أشارت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، إلى أن أي ارتباط على وجه غير سليم لا يحترم فطرة الإنسان لا يصلح اعتباره أسرة تكون نواة لمجتمع يريد البقاء على المسار الصحيح.
وأعربت عن أسفها كون مفهوم الأسرة صار محط لغط شديد ببعض المنابر الدولية.