بعد 3 أسابيع على الانتخابات الوطنية.. "شهباز شريف" رئيساً لوزراء باكستان للمرة الثانية

وجرت الانتخابات الباكستانية في الثامن من فبراير الماضي، وشاب التصويت حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يوم الانتخابات، إلى جانب اعتقالات وعنف قبل التصويت، كما أثار تأخر إعلان النتائج بشكلٍ غير عادي اتهامات بالتلاعب فيها، وفق "رويترز".