فرنسا تحذر إيران: ساعات حاسمة لتجنّب العقوبات والعودة للاتفاق النووي

في تصعيد دبلوماسي لافت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، أن أمام طهران "بضع ساعات" فقط للتوصل إلى اتفاق يجنّبها إعادة فرض العقوبات الدولية، وذلك خلال لقائهما الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما نقلته "فرانس برس".