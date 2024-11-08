ليبيا.. العثور على جثمان جديد متحلّل لمصري بين ضحايا غرق مركب

أكدت السلطاتُ الليبية، اليوم الجمعة، العثورَ على جثمان ضحية جديدة إثر غرق مركب مصري قبالة سواحل ليبيا، الاثنين الماضي.
وقالت مصادر ليبية: إنّه تم العثور على الجثمان في منطقة كمبوت التي تقع شرق طبرق بنحو 60 كيلومترًا، مؤكدة أن الجثمان متحلّل بالكامل ومجهول الهوية؛ بحسب موقع "العربية نت".
وأضافت: أنه "تم تسليم الجثمان إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، وأنها تنتظر التعرف عليه بأي طريقة".
وأشارت مصادر ليبية في وقت سابق، إلى العثور على جثمان قائد مركبة مصرية غرقت قبالة سواحل منطقة رأس التين في ليبيا، موضحة أنه سوداني الجنسية ويدعى "عبدالله ذايب حسن".
وكانت المركبة وبسبب سوء الأحوال الجوية، تعرَّضت للغرق قبالة شواطئ رأس التين غرب مدينة طبرق في ليبيا؛ ما أدى لفقدان 3 من البحارة، فيما أعلنت مصادر ليبية أن 6 أشخاص من البحارة تم إنقاذهم يحمل 5 منهم الجنسية السورية، بينما يحمل السادس الجنسية اللبنانية.
وخرجت المركبة من مدينة "أبوقير" المصرية، متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية.