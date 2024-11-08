ليبيا.. العثور على جثمان جديد متحلّل لمصري بين ضحايا غرق مركب

وكانت المركبة وبسبب سوء الأحوال الجوية، تعرَّضت للغرق قبالة شواطئ رأس التين غرب مدينة طبرق في ليبيا؛ ما أدى لفقدان 3 من البحارة، فيما أعلنت مصادر ليبية أن 6 أشخاص من البحارة تم إنقاذهم يحمل 5 منهم الجنسية السورية، بينما يحمل السادس الجنسية اللبنانية.