بعد أقصر فترة لرئيس وزراء بريطاني.. من يخلف "ليز تراس"؟

عقب تقديم "ليز تراس" لاستقالتها من منصبها بعد 44 يومًا من انتخابها، تبدأ في بريطانيا، اليوم الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، فيما لم تعلن أي شخصية ترشحها رسميًّا حتى الآن.