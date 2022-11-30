بينها الأمن النووي.. رئيس المخابرات الروسية يكشف ما ناقشه مع نظيره الأمريكي

وتعليقاً على ما أفادت به القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو إليزابيث رود، بأن "بيرنز" لم يتفاوض بشأن أي شيء ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا، قال "ناريشكين": "من جهتي، أؤكد تصريح السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداماً في هذا الاجتماع كانت الاستقرار الإستراتيجي والأمن النووي وأوكرانيا ونظام كييف".