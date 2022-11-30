بينها الأمن النووي.. رئيس المخابرات الروسية يكشف ما ناقشه مع نظيره الأمريكي

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، أنه ناقش مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز القضايا النووية والحرب في أوكرانيا، خلال اجتماع عقده الطرفان في نوفمبر الجاري في العاصمة التركية أنقرة، بحسب ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الأربعاء).
وتعليقاً على ما أفادت به القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو إليزابيث رود، بأن "بيرنز" لم يتفاوض بشأن أي شيء ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا، قال "ناريشكين": "من جهتي، أؤكد تصريح السيدة رود. بالإضافة إلى ذلك، يمكنني أن أشير إلى أن الكلمات الأكثر استخداماً في هذا الاجتماع كانت الاستقرار الإستراتيجي والأمن النووي وأوكرانيا ونظام كييف".
وأضاف: "أؤكد تعليقات رود بأن البلدين لديهما قناة اتصال لإدارة المخاطر، وأنه إذا كانت هناك حاجة لمحادثات أخرى من هذا القبيل فقد يحدث ذلك".