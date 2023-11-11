"كتائب القسام" تعلن إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من غزة.. وصافرات الإنذار تدوي في معظم مناطق النقب

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة "ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر إلى أكثر من 11 ألف شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال، وقرابة 3027 امرأة، و668 مسنًّا؛ فيما أصيب أكثر من 27 ألفًا آخرين"؛ بينما قُتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.