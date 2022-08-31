السودان يستدعي سفير إثيوبيا.. ما سبب الأزمة؟

وفي 24 أغسطس الجاري، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان أنه أسقط طائرة محملة بأسلحة مرسلة إلى المتمردين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا، بعدما "انتهكت المجال الجوي الإثيوبي" آتية من الأجواء السودانية.