حماس ترفض الخطة الأميركية: "انقعوها واشربوا ماءها فغزة ليست للبيع"

وأكد مسؤول آخر في حماس، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الحركة ترفض بشكل قاطع "كل هذه الخطط التي تهجّر أبناء شعبنا وتبقي الاحتلال على أرضنا"، مضيفاً أن ما يجري "خطط ظالمة لا قيمة لها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحركة لم تتلق أي مقترحات رسمية بهذا الشأن، وأن ما ورد سمع فقط عبر وسائل الإعلام.