بعد تنازُل "بايدن" عن حقه في ولاية ثانية.. ثلاثة رؤساء أمريكيين سبقوه.. فمَنْ هم؟

وتولى "كوليدج" الرئاسة عام 1923 بعد وفاة وارن هاردينج المفاجئة؛ إذ كان نائبًا للرئيس المتوفى، ثم انتُخب للرئاسة في عام 1924، لكن الرئيس الجمهوري قرر قبيل انتخابات عام 1928 عدم استخدام حقه في إعادة الانتخاب مبررًا ذلك بأن المكوث لمدة 10 سنوات في البيت الأبيض في حال أعيد انتخابه ستكون فترة طويلة جدًّا على أي شخص؛ لذا قرر الاكتفاء بما قضاه في الرئاسة الأمريكية، واعتزال السياسة برمتها، قبل أن توافيه المنية عام 1933 عن عمر 61 عامًا.