الجيش الإسرائيلي يشن غارات مكثّفة على بلدات جنوب لبنان

وقعت غارات جوية إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة محرونة في أحدث جولة من التصعيد العسكري.
وأعلنت مصادر أمنية محلية أن القصف طال أيضًا بلدة جباع، في وقت كثّفت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية من وتيرة ضرباتها على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات جوية على "أهداف إرهابية تابعة لحزب الله" في المنطقة، مؤكدًا أن عملياته تهدف إلى "إحباط الهجمات الاستباقية" ضد الأراضي الإسرائيلية.
كما جدد الجيش الإسرائيلي إطلاق تحذيرات دعا فيها السكان إلى إخلاء مبانٍ في بلدتي المجادل وبرعشيت، في خطوة تسبق عادة شن غارات مكثفة.