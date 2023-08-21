في بيان لها بمانسبة حريق المسجد الأقصى.. الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية تجاه القدس

وجددت الجامعة العربية -في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى- إدانتها لجميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، مؤكدةً أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة مخصص للمسلمين فقط.