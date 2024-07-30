"البديوي" يلتقي سفراء "التعاون" في إندونيسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

وقدّم خلال اللقاء إيجازًا حول مسيرة العمل الخليجي المشترك وما حققه المجلس من إنجازات في الآونة الأخيرة، كما تم تبادل وجهات النظر حول السبل المثلى لتعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس وإندونيسيا؛ بما في ذلك التباحث حول استكشاف فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.