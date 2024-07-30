"البديوي" يلتقي سفراء "التعاون" في إندونيسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

الْتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، بسفراء دول مجلس التعاون في جمهورية إندونيسيا؛ وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة جاكرتا.
وقدّم خلال اللقاء إيجازًا حول مسيرة العمل الخليجي المشترك وما حققه المجلس من إنجازات في الآونة الأخيرة، كما تم تبادل وجهات النظر حول السبل المثلى لتعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس وإندونيسيا؛ بما في ذلك التباحث حول استكشاف فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا.
وأشاد الأمين العام -خلال اللقاء- بالدور البارز والجهود القيمة التي تبذلها البعثات الدبلوماسية الخليجية في جمهورية إندونيسيا لتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بين الجانبين، بما يدعم الشراكات الاستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة.
من جانبهم، أعرب سفراء دول المجلس عن ترحيبهم وتقديرهم لهذا اللقاء، وأشادوا بالجهود التي يبذلها مجلس التعاون لتعزيز التعاون الخليجي على الصعيد الإقليمي والدولي؛ مؤكدين في الوقت ذاته سعيهم الدائم للعمل سويًّا لتحقيق الأهداف الخليجية المشتركة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك لدول المجلس.