"منطقة موت".. إسرائيل تتهم "الصحة العالمية" بالتواطؤ مع "حماس" وتقابَل بانتقادات!

كما زعم أن الإعلان الأممي جاء بعد 37 يومًا من حديث إسرائيل عن أن حركة حماس تستعمل المستشفى لأغراض أخرى، وهو ما تنفيه الحركة تمامًا، إلا أن اتهامات المسؤول الإسرائيلي أثارت استغراب العديد من المعلقين على مواقع التواصل، الذين اعتبروها منافية للمنطقة، كما وجه عدد من المغردين انتقادات حادة إلى "ليفي".