القيادة الفلسطينية تجدّد التأكيد على وجوب وقف فوري للعدوان الإسرائيلي

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية: أكدت القيادة الفلسطينية على وجوب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسليم وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات الموقّعة، بما فيها اتفاق المعابر لعام 2005، بما يتيح انتظام وصول المساعدات الإغاثية وجميع الاحتياجات لأهلنا في قطاع غزة، مع التأكيد على منع تهجير أبناء الشعب الفلسطيني وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، وتأمين الإيواء والمساعدات الإغاثية والخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ورعاية صحية وتعليم، وصولًا إلى إعادة إعمار قطاع غزة.