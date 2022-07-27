تراجع الإمدادات وعرقلة الصيانة ترفع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12%

في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر "السيل الشمالي- 1" بسبب تعرقل أعمال صيانة المعدات، وفي ظل العقوبات الغربية؛ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا اليوم الأربعاء، بأكثر من 12%.
ووفقًا لبيانات التعاملات فقد صعدت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12% واقتربت من مستوى 2350 دولارًا لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق؛ وذلك للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
ويأتي الارتفاع -بحسب "روسيا اليوم"- في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وتبدأ شركة "غازبروم" الروسية اعتبارًا من اليوم الأربعاء بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي- 1"، بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.
وتُعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي- 1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)؛ مما يؤدي إلى انخفاض حجم الإمدادات.