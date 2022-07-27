تراجع الإمدادات وعرقلة الصيانة ترفع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12%

ويأتي الارتفاع -بحسب "روسيا اليوم"- في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وتبدأ شركة "غازبروم" الروسية اعتبارًا من اليوم الأربعاء بخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي- 1"، بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.