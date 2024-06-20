استشهاد فلسطينيتين وإصابة 12 في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات في غزة

استُشهدت مواطنتان فلسطينيتان، وأصيب 12 شخصًا آخرون، فجر اليوم، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مواطنتين استُشهدتا وأصيب 12 شخصًا آخرون بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدًا، بالإضافة إلى 85523 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.