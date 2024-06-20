استشهاد فلسطينيتين وإصابة 12 في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات في غزة

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، 37396 شهيدًا، بالإضافة إلى 85523 جريحًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.