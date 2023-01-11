كسر حاجز الـ29.. الجنيه المصري يسجل تراجعًا تاريخيًّا أمام الدولار

وأرجعت مذكرة لبنك غولدمان ساكس، ارتفاع التضخم في مصر، إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر؛ فضلًا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر الماضي".