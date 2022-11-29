مستوطنون يقتحمون "الأقصى" مجددًا

جدّد مستوطنون اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُواصل مداهماتها للمنازل الفلسطينية في أحياء الطور والعيسوية في القدس، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.
وهدمت جرافات الاحتلال منزلين وأسوارًا في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا؛ وذلك بعد اقتحام عشرات الآليات العسكرية للبلدة والاعتداء على الفلسطينيين.
وأصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في قرية رمانة غرب مدينة جنين التي تشهد انتشارًا مكثفًا لقوات الاحتلال على مداخلها ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.