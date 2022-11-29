مستوطنون يقتحمون "الأقصى" مجددًا

جدّد مستوطنون اليوم، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تُواصل مداهماتها للمنازل الفلسطينية في أحياء الطور والعيسوية في القدس، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.