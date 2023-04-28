45 مترًا وتجنَّبَتا الاصطدام بصعوبة.. سفينتان كادتا تشتعلان "أزمة صينية - فلبينية"!

وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري: "كان عملًا استفزازيًّا متعمّدًا؛ أن تدخل السفينة الفلبينية مياه ريناي جياو مع صحفيين على متنها، وكان الهدف البحث عن مواجهة وإثارة ضجة إعلامية"؛ حيث يشكّل بحر الصين الجنوبي منطقة متنازعًا عليها.