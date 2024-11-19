لا وقف لإطلاق النار في السودان إلا بشرط.. "البرهان" يحدد ويكشف المزاعم

وأضاف: "يجب أن تتوقف الحرب أولًا ثم ننظر في الشأن السياسي بالعودة للفترة الانتقالية، وتشكيل حكومة من المستقلين بالتوافق"، معتبرًا أن "الوقت مبكر على خلط المسارين الأمني والسياسي، وبعد الحرب يجب الاتجاه لحوار سوداني حول كيفية إدارة البلاد".