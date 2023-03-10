رجالنا أصابتهم الدهشة.. "فاغنر" الروسية: تلقينا شحنات ذخيرة إنتاج 2023 ولكن!

وأضاف: "رغم المقاومة الشديدة من القوات المسلحة الأوكرانية، سنمضي قدمًا. ورغم الصعوبات التي توضع في طريقنا في كل خطوة، سنتغلب عليها معًا"، وفق ما نقلت " العربية نت".