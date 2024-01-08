العالم
رئيسة الوزراء الفرنسية تستقيل من منصبها
تُسيِّر الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة
أعلن قصر الإليزيه اليوم الاثنين أن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قدَّمت استقالتها من منصبها، وستقوم بتسيير الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.
وبيَّن القصر في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون شكرها على خدمتها، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأتت إليزابيث بورن في الوقت الذي يسعى فيه "ماكرون" إلى إعطاء زخم جديد لولايته الثانية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي ودورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
وأثار "ماكرون" تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة؛ وذلك بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة.