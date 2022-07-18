القوات الروسية والانفصالية تسيطر على سيفيرسك في دونباس شرق أوكرانيا

وفي التفاصيل، تقع سيفيرسك على بعد 30 كيلومتراً إلى الغرب من ليسيتشانسك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 11 ألف نسمة وتقع على مفترق طرق يؤدي جنوباً إلى باخموت، وهي مركز نقل مهم، وإلى الغرب، إلى كراماتورسك.