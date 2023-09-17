أمريكا والصين تجريان مباحثات صريحة وبناءة في مالطا

وصفت الولايات المتحدة والصين، اليوم (الأحد)، لقاء مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بوزير الخارجية الصيني وانج يي في مالطا مطلع الأسبوع الجاري، بالصريح والموضوعي والبناء، في ظل سعي البلدين لتحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة منذ تحليق المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية.
وأفاد بيانان منفصلان عن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الصينية، بأن المسؤولين أجريا محادثات صريحة وموضوعية وبناءة خلال عدة اجتماعات يومي 16 و17 سبتمبر الجاري، وفقاً لـ"رويترز".
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات الرفيعة المستوى وإجراء مشاورات ثنائية بخصوص شؤون آسيا والمحيط الهادي فضلاً عن القضايا البحرية وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية.
من جانبه، أوضح البيت الأبيض في بيان أن الجانبين ملتزمان بالحفاظ على قناة الاتصال الإستراتيجية هذه، ومواصلة المشاركة والمشاورات الإضافية رفيعة المستوى في المجالات الرئيسية خلال الأشهر المقبلة.
من ناحيته، قال مسؤول أمريكي: "إن الولايات المتحدة رأت بعض المؤشرات المحدودة على إمكانية أن تعيد بكين الاتصالات العسكرية مع واشنطن، وإن بلاده أعربت عن مخاوفها على تجاوز الصين الخط الأوسط في مضيق تايوان، بمساعدة روسيا".