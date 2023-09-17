أمريكا والصين تجريان مباحثات صريحة وبناءة في مالطا

من ناحيته، قال مسؤول أمريكي: "إن الولايات المتحدة رأت بعض المؤشرات المحدودة على إمكانية أن تعيد بكين الاتصالات العسكرية مع واشنطن، وإن بلاده أعربت عن مخاوفها على تجاوز الصين الخط الأوسط في مضيق تايوان، بمساعدة روسيا".